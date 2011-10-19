Суд визнав недійсним договір про закупівлю «Пентаксиму»

Господарський суд Києва визнав недійсним рішення Тендерного комітету Міністерства охорони здоров`я України про закупівлю вакцини «Пентаксим» у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, таким чином, суд задовольнив пред’явлений ГПУ позов.

Як зазначається у повідомленні, "за позовом Генеральної прокуратури України 18.10.2011 Господарським судом м. Києва визнано недійсними рішення Тендерного комітету Міністерства охорони здоров`я України від 28.01.2009, договір між МОЗ України, ДП "Укрвакцина" і ТОВ "Інтерфарм" від 05.02.2009 про закупівлю вакцини «Пентаксим» та стягнення з останнього до державного бюджету коштів, отриманих за договором, у розмірі 123,5 млн. грн., від 28.01.2009".

За даними прес-служби, як з’ясувалося під час перевірки, зазначену закупівлю було проведено з численними порушеннями законодавства про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, на підставі підроблених документів та за значно завищеною ціною, внаслідок чого державі завдано збитків на суму в розмірі понад 63,5 млн. грн.