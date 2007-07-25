В Україні отруїлися грибами 26 осіб

В Україні цього року станом на 24 липня внаслідок отруєння грибами постраждало 26 осіб, з них 6 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, отруєння грибами реєструються у медичних закладах протягом усього року, однак, як підтверджує багаторічний аналіз, що систематично проводиться МОЗ, пік отруєнь припадає на кінець літа-початок осені.

Більшість отруєнь спричинені, як правило, вживанням пластинчатих отруйних грибів (бліда поганка, мухомори, несправжні опеньки, дощовики, шампіньйони), що помилково сприймаються за їстивні, та умовно-їстивних грибів (при розламуванні виділяють молочковий сік – дощовики, чорнильний гриб, сморчки тощо) – внаслідок невмілої або неправильної кулінарної обробки. Проте фіксується чимало випадків отруєнь їстивними грибами, що є підставою вважати причинами отруєнь й інші фактори (місце збирання грибів, вік грибів тощо).

Отруєння грибами переважно бувають випадковими (потерпілі впевнені, що вживали їстивні гриби) і здебільшого мають “сімейний” характер. Серед потерпілих нерідко зустрічаються досвідчені у цій справі грибники.

Симптоми отруєнь розвиваються в діапазоні від 30 хвилин до 24 годин. Отруєння грибами протікають набагато важче, ніж інші харчові отруєння, і нерідко ускладнюються внаслідок вживання алкогольних напоїв. Щорічно серед потерпілих від отруєнь грибами спостерігається високий рівень смертності, у тому числі серед дітей. Однією з основних причин смертельних випадків є запізніле звернення за медичною допомогою.

Швидких і достовірних способів визначити отруйність чи їстівність грибів не існує. Використання цибулі, часнику, срібних предметів не можуть визначити токсичність грибів. Лише спеціалізовані лабораторії можуть провести дослідження грибів або приготовлених з них блюд на наявність токсичних речовин.