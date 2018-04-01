Скільки важать токсини

Природа наділила нас потужною системою детоксикації. І основна робота відбувається в печінці: за допомогою різних ферментів вона переробляє токсини, що потрапили в кров, так, щоб вивести їх з організму.

Начебто все ідеально задумано, але на ділі не завжди добре працює. Не у всіх, особливо з віком, печінка функціонує бездоганно. Та й токсинів може виявитися занадто багато (наприклад, якщо людина харчується переважно напівфабрикатами, курить або без міри використовує побутову хімію). Намагаючись вивести токсини, організм затримує воду. Утворюються набряки, які зовсім не схожі на мішки під очима або "подушки" на ногах, а виглядають як надлишок жирової тканини.

Замкнені в клітині

Отже, все непотрібне і небезпечне організм розчинив у жирі і заблокував в жировій клітині. Щоб "опечатати" отруйний запас, він закупорює в цій зоні дрібні капіляри - інакше кров і кисень вимиють токсини назад. А для надійності ще й закриває клітину перетинками із сполучної тканини. І ось вони - зайвий жир і целюліт! Токсини в таких "сховищах" можуть лежати 8-10 років.

На щастя, організм - система універсальна, і він сам може боротися практично з усім. Наше завдання - йому допомогти. Зрештою, зайва вага, як і будь-яка хвороба, на 55% залежить від нашого способу життя.

Тонкощі схуднення

Коли людина худне (неважливо, яким чином), то все, що накопичилося в клітинах, виходить у кров. Саме тому тим, хто худне без контролю лікаря, рекомендують знижувати вагу не більше ніж на 0,5 кг на тиждень. Відповідну кількість токсинів організм здатний переробити і знешкодити сам, а от при більш швидких темпах схуднення може початися інтоксикація.

У кожному разі, при схудненні істотне навантаження припадає на печінку, тому треба її максимально підтримувати, тобто не перевантажувати алкоголем, жирним і смаженим (що цілком узгоджується і з раціоном для худнення), а якщо були проблеми з печінкою, можливо, лікар призначить відповідний препарат .

Звичайно, в ідеалі потрібно провести повноцінну детокс-програму, і не в салоні краси, а в медичній клініці. Але важливо знайти грамотного фахівця саме з детоксикації, який бачить проблему комплексно. Саме по собі слова "детокс" або "очищення" в прайс-листі аж ніяк не гарантують грамотного підходу до проблеми.

Детоксикація знань

Гідроколонотерапія набула шаленої популярності саме як перший засіб детоксикації і ключ до вирішення безлічі проблем, і в першу чергу - зайвої ваги. На щастя, мода йде на спад, але міфи і помилки залишаються. Що відбувається насправді. У кишечник під тиском подають теплу воду. Вона там моментально всмоктується і тягне за собою в кров ті самі токсини з кишечника. Багатьох прямо на процедурі починає морозити - і це ознака інтоксикації, а її часом подають як доказ дієвості методу ...

Для реального чищення кишечника використовують так звані осмотичні речовини, які, навпаки, витягують воду з усіма токсинами з тканин в кишечник і далі на вихід. Тобто, крім усього іншого, потрібні спеціальні препарати на основі солей, пробіотиків, вітамінів, які призначає тільки лікар.

Другий важливий момент медичної детокс-програми - підтримка ферментних систем. Саме ферменти знешкоджують токсини і направляють їх на вихід. Баланс потрібних ферментів можна відновити за допомогою певних вітамінів і мікроелементів. Підбір їх індивідуальний, використовувати їх треба дуже точно, тому без фахівця не обійтися.

Закони чистоти

В принципі звільнитися поступово від токсинів, запечатаних в жирові складки, а головне - не накопичувати їх, допомагають прості речі:

Баня. Тільки температура повинна бути невисокою (40-60С). І звичайно, багато пити після!

Ванна і душ. Очищення шкіри допомагає виводити токсини. Плюс один-два рази на тиждень скраб для тіла, краще натуральний - кавова гуща, вівсяні пластівці, зараз в моді подібні рецепти.

Фізичне навантаження. Не силова і не надмірна, але обов`язково динамічна, щоб м`язи скорочувалися. Ходьба, біг, плавання відмінно виводять рідину разом з токсинами.

Продукти, багаті клітковиною (овочі, злаки, фрукти). Вони зв`язують шкідливі речовини.

Більше простої води. З нею через нирки виходять водорозчинні токсини.

Свіже повітря. Легені теж виводять токсини, саме тому важливе значення в східних техніках надають диханню і дихальній гімнастиці.

Якщо отруйні речовини продовжують надходити, а знешкодити їх і вивести система детоксикації як і раніше не встигає, організм починає їх складувати. Буквально розпихати по відносно затишних місцях, щоб не заважали жити. Для цього використовуються тканини, без яких теоретично можна б і обійтися, - наприклад, жирова. В обміні речовин вона не грає вирішальної ролі, а так як більшість токсинів жиророзчинні, жирова клітковина для них - відмінне сховище.

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