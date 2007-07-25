У Севастополі судитимуть лікаря

У Севастополі прокуратура передала до суду кримінальну справу, порушену стосовно заступника головного лікаря міської лікарні №1, який витратив близько 15 тис. грн. „благодійних” коштів на придбання путівки на базу відпочинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі прокуратури міста Севастополя, у 2005 році заступник головного лікаря, використовуючи службове становище і підробивши підписи, склав від імені головного лікаря і профспілкового комітету лікарні фальшивого листа до правління одного із акціонерних товариств. У листі лікар просив підприємство надати благодійну допомогу міській лікарні №1. Пізніше отримані гроші він витратив на придбання путівки для себе та своєї сім’ї на базу відпочинку.

Кримінальну справу стосовно цього лікаря порушено за статтями 364 (зловживання службовим становищем) і 366 (посадова підробка) Кримінального кодексу України, прокуратура направила його справу в Нахімовський районний суд міста.