В Україні знизилися показники смертності від раку - Бахтеєва

Вперше за останні роки в Україні встановлено зниження смертності від раку, підвищення рівня виявлення цієї хвороби на ранніх стадіях, збільшення охоплення спеціальним лікуванням онкологічних хворих. Про це напередодні Всесвітнього та Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, який відзначається щорічно 20 жовтня, заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

«Досвід розвинених країн світу показує - сьогодні рак молочної залози можна ефективно виявляти на ранній стадії при використанні новітніх методів діагностики раку грудей, а значить - є можливість успішно боротися із захворюванням. Так, за даними інституту раку США, при своєчасному виявленні, рак молочної залози вдається вилікувати у 98,1% жінок», - заявила Бахтєєва.

Народний депутат підкреслила, що злоякісні новоутворення молочної залози займають провідне місце в структурі смертності серед жіночого населення України. Згідно з даними Національного канцер-регістру, щорічно 14 тисяч українок потерпають від цієї важкої хвороби, і майже 7,5 тисяч помирає. Тільки в Донецькій області щорічно реєструються понад 1600 випадків захворювання на рак молочної залози.

«Низькі показники виживаності у менш розвинених країнах пояснюються, головним чином, відсутністю програм з раннього виявлення, що призводить до значного відсотку жінок, у яких захворювання виявляється на пізніх стадіях, а також відсутністю належних засобів та обладнання для діагностування та лікування. За прогнозами експертів, до 2020 року з проблемою раку молочної залози зіткнеться кожна 6-та мешканка України», - наголосила Бахтеєва.

Політик звернула особливу увагу на те, що виживання хворих перш за все залежить від своєчасності виявлення хвороби. Так, показник 5-річної виживаності для хворих у 1-2 стадії становить більше 70%. В Україні ж показник смертності до року з моменту виявлення захворювання становить у середньому 11-12%, що свідчить про високий відсоток запущених випадків захворювань на рак молочної залози.

«Сьогодні в Україні охоплено лікуванням 82% жінок, у яких діагностовано рак молочної залози. Одним з найяскравіших благодійних проектів у цій сфері я вважаю проект фонду Рінат Ахметова «Рак виліковний», в рамках якого створюються сучасні лікувально-діагностичні центри в Національному інституті раку, в Донецькій, Львівській та Рівненській областях. Купується найсучасніше обладнання, що дозволяє поліпшити якість діагностики онкологічних захворювань, допомагає виявляти їх на ранніх стадіях і, отже, проводити своєчасне лікування без оперативного втручання, безболісно, ​​в амбулаторному режимі і без традиційного тривалого курсу реабілітації», - зазначила Бахтєєва.

Політик підкреслила: в Україні затверджена Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 року, що говорить про високий уваги до проблем онкології з боку держави. Метою цієї програми є підвищення ефективності проведення державних заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості первинної профілактики онкологічних захворювань та доступності медичної допомоги хворим.

«Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я вважає, що для досягнення відчутних результатів у боротьбі з раком молочної залози, нам необхідно запозичувати позитивний досвід Європейського співтовариства в цій сфері і спільними зусиллями парламенту, уряду, виконавчої влади, медиків, науковців, громадських організацій та представників соціально відповідального бізнесу робити дієві кроки для впровадження профілактичних програм і програм ранньої діагностики, спрямованих на зменшення ризиків виникнення захворювань, »- заявила Бахтєєва.

Європейський досвід боротьби з раком молочної залози показує, що завдяки впровадженню профілактичних програм у країнах ЄС з 1989 року вдалося знизити смертність від раку молочної залози на 30%. Тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби і правильно проведеного лікування - понад 25 років.

«Як медик я впевнена, що прогноз захворювання залежить від того, наскільки своєчасно вдалося його діагностувати. Розробка Національного плану дій в боротьбі з раком молочної залози, підвищення громадської обізнаності про цю проблему і механізмів боротьби з нею, інформаційно-роз`яснювальна робота, збільшення кількості мамологічних кабінетів в кожному районі забезпечить зниження смертності від онкологічних хвороб і поліпшить здоров`я українських жінок, » - переконана Бахтєєва.