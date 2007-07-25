Завтра оголосять проектувальника Дитячої лікарні майбутнього

26 липня в Українському домі у Києві відбудеться низка заходів у рамках процедури визначення переможця конкурсу на відбір генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього.

Про це УНІАН повідомили у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000».

Ввечері стане відомою компанія, яка буде генеральним проектувальником Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини.

Буде забезпечено пряму трансляцію церемонії на великий екран у конференц-залі Українського дому.