Завтра оголосять проектувальника Дитячої лікарні майбутнього
15:40, 25 липня 2007Країна
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Компанія стане відомою ввечері
26 липня в Українському домі у Києві відбудеться низка заходів у рамках процедури визначення переможця конкурсу на відбір генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього.
Про це УНІАН повідомили у Міжнародному благодійному фонді «Україна 3000».
Ввечері стане відомою компанія, яка буде генеральним проектувальником Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері та дитини.
Буде забезпечено пряму трансляцію церемонії на великий екран у конференц-залі Українського дому.
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