Утворено комісію, що має розібратися в масових отруєннях дітей

Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив утворити комісію та забезпечити проведення з виїздом на місце протиепідеміологічних заходів і лікування хворих для запобігання подальшому поширенню кишкової інфекції, що виникла в Краснодонській гімназії Луганської області.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

В Луганську область відряджено фахівців Державної санітарно-епідеміологічної служби України для надання консультативної та практичної допомоги, йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються всі необхідні заходи для лікування дітей та усунення джерела інфекції. В осередку захворювання фахівцями санепідемстанції здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Взято проби води та залишків продуктів для встановлення джерела захворювання.

Як повідомлялося, за даними МНС, сьогодні, 19 жовтня, було госпіталізовано 49 учнів 1-4 класів Краснодонської міської гімназії з попереднім діагнозом – гострий гастроентерит або харчова токсикоінфекція. Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості.