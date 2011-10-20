Сьогодні - Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози

Сьогодні - 20 жовтня – в Україні відзначають Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози.

Як повідомив в інтерв’ю УНІАН керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА, рак молочної залози в Україні займає перше місце серед онкозахворюваності жінок. “І не лише в Україні, а й у всьому світі. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі - близько трьох процентів, також щороку зростає кількість вперше виявленого раку молочної залози,” – сказав І.СМОЛАНКА.

За його словами, рак молочної залози - це найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок.

Професор називає рак молочної залози - хворобою розвинених країн. “Можливо ми можемо нарікати, що в Україні погана екологія чи недостатньо діагностичного обладнання, але кількість онкохворих жінок зростає і у Центральній Європі та Америці. Щороку виявляють нових випадків раку молочної залози - 180 тисяч у Європі, 130 тисяч у США. Щорічно у світі реєструють мільйон нових випадків раку молочної залози, 600 тисяч жінок щороку гинуть,” – наголосив І.СМОЛАНКА. Однак, зазначив він, на відміну від розвинених країн наші жінки частіше звертаються до лікаря, коли хвороба занедбана (таких звернень близько 30%).

Проведений кілька років тому в Україні моніторинг щодо поширеності раку молочної залози засвідчив, що найбільший відсоток жінок, хворих на рак молочної залози у східних регіонах країни. За словами лікарів-онкологів, це пов’язано з екологічним неблагополуччям, залученням жінок до дуже складних та шкідливих технологічних процесів у виробництві. Також моніторинг виявив, що у сільській місцевості відсоток захворюваності населення вищий. Це пов’язано із віковою структурою населення, та з тим, що сільського населення в Україні мало - приблизно 30%.

ДОВІДКА УНІАН. Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози встановлений в Україні згідно з Указом Президента України «Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози» від 17 січня 2005 р. № 42/2005 з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми. Проводиться щорічно 20 жовтня.