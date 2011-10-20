Завтра в деяких областях України пройдуть дощі, вдень до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, в західних, більшості північних та Вінницькій областях хмарно з проясненнями, невеликий, в карпатському регіоні помірний дощ, в горах з мокрим снігом; на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці у південній частині та в центральних областях слабкий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів до 9°; вдень 7-12°, в південній частині 13-17°; в Карпатах вночі та вдень близько 0°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У столиці вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°.