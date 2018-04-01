В Україні рак молочної залози часто виявляють вже на пізніх стадіях

20 жовтня відзначають Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Його встановлено згідно з указом Президента від 17 січня 2005 року з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми.

Лікарі називають молочні залози жінки "органом-мішенню", бо будь-які гормональні порушення у жіночому організмі позначаються насамперед на здоров`ї цього органу. Особливо шкідливими для молочних залоз, наголошують лікарі, є стреси, вживання жирної та висококалорійної їжі, травми.

Рак молочної залози виліковується у 98,1% жінок, якщо виявлений вчасно

В Україні зазвичай виявляють рак молочної залози на задавнених стадіях розвитку хвороби наголошує голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА.

«Досвід розвинених країн світу свідчить - сьогодні рак молочної залози можна ефективно виявляти на ранній стадії при використанні новітніх методів діагностики, а значить - є можливість успішно боротися із захворюванням. Так, за даними Інституту раку США, при своєчасному виявленні рак молочної залози вдається вилікувати у 98,1% жінок», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Злоякісні новоутворення молочної залози займають провідне місце у структурі смертності серед жінок України. «Згідно з даними Національного канцер-регістру, щорічно 14 тисяч українок потерпають від цієї важкої хвороби, і майже 7,5 тисяч помирає. За прогнозами експертів, до 2020 року з проблемою раку молочної залози зіткнеться кожна шоста жителька України», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

Виживання онкохворих насамперед залежить від своєчасного виявлення хвороби. «Показник 5-річної виживаності для хворих у 1-2-й стадіях становить більше 70%. В Україні ж показник смертності до року з моменту виявлення захворювання становить у середньому 11-12%, що свідчить про високий відсоток задавнених випадків захворювань на рак молочної залози», - сказала Т.БАХТЄЄВА. Народний депутат наголосила, що низькі показники виживаності у менш розвинених країнах пояснюються, головним чином, відсутністю програм з раннього виявлення, що призводить до значного відсотку жінок, у яких захворювання виявляється на пізніх стадіях, а також відсутністю належних засобів та обладнання для діагностування і лікування.

Водночас Т.БАХТЄЄВА наголосила, що вперше за останні роки в Україні зафіксовано зниження смертності через рак.

«Сьогодні в Україні охоплено лікуванням 82% жінок, у яких діагностовано рак молочної залози. Одним із найяскравіших благодійних проектів у цій сфері я вважаю проект фонду Ріната Ахметова «Рак виліковний», в рамках якого створюються сучасні лікувально-діагностичні центри у Національному інституті раку, в Донецькій, Львівській та Рівненській областях. Купується найсучасніше обладнання, що дозволяє поліпшити якість діагностики онкологічних захворювань, допомагає виявляти їх на ранніх стадіях, а отже, проводити своєчасне лікування без оперативного втручання, безболісно, в амбулаторному режимі і без традиційного тривалого курсу реабілітації», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

«Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я вважає, що для досягнення відчутних результатів у боротьбі з раком молочної залози нам необхідно запозичувати позитивний досвід Європейського співтовариства в цій сфері і спільними зусиллями парламенту, уряду, виконавчої влади, медиків, науковців, громадських організацій та представників соціально відповідального бізнесу робити дієві кроки для впровадження профілактичних програм і програм ранньої діагностики, спрямованих на зменшення ризиків виникнення захворювань», - заявила Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що європейський досвід боротьби з раком молочної залози показує, що завдяки впровадженню профілактичних програм у країнах ЄС з 1989 року вдалося знизити смертність від раку молочної залози на 30%. «Тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби і правильно проведеного лікування - понад 25 років», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Українки бояться візитів до онкологів

Керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА, підкреслює, що рак молочної залози займає перше місце у структурі онкологічних хвороб у жінок. За його словами, рак молочної залози є також найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок.

“І не лише в Україні, а й в усьому світі. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі - близько трьох відсотків, також щороку зростає кількість випадків вперше виявленого раку молочної залози”, – сказав І.СМОЛАНКА.

Водночас, за його словами, показники смертності внаслідок раку молочної залози в Україні переважають над середньостатистичними європейськими даними.

І.СМОЛАНКА підкреслює, що основна причина цього полягає в тому, що українки пізно звертаються до фахівців-онкологів, у багатьох випадках лікар вже не може допомогти.

«Витрати на лікування раку задавнених форм значно зростають, іноді у 25 разів. Якщо на ранніх стадіях буває достатньо хірургічного лікування, то у випадку задавненої форми раку призначають комплексну терапію: хіміотерапію, опромінення, гормонотерапію, імунотерапію тощо», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

"У нас понад чверть жінок звертаються до онколога уже із задавненими стадіями, на жаль. Це обумовлено тим, що жінка, виявивши у себе пухлинне утворення, часто неправильно зорієнтована і йде лікуватися нетрадиційними методами - до біоенергетиків, фітотерапевтів, чаклунів, екстрасенсів. Лікують горе-цілителі онкохвору досить тривалий час, а потім кидають її напризволяще. А втрачаючи дорогоцінний час, хвороба розвивається з ранньої стадії у пізню. Це час, за який пухлина поширюється так, що лікарі вже нічим не можуть допомогти", - наголосив професор.

На його думку, жінку від візиту до онколога зупиняє також страх втратити молочну залозу, тому вона йде до будь-кого, хто пропонує лікуватися без хірургічного втручання, і знову втрачає дорогоцінний час, адже зазвичай ці методи виявляються неефективними та безрезультатними.

«А на ранній стадії онкології майже завжди роблять органозберігаючі операції, не видаляючи молочну залозу повністю», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Крім цього, він переконує, що навіть на задавнених стадіях хвороби лікарям дуже часто вдається зменшити розмір пухлини, довести її до такого стану, коли можна зробити операцію, що збереже молочну залозу.

«Є низка відновлювальних, реконструктивних операцій, що дозволяють і після повного видалення молочної залози відновити її форму й об’єм. Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Основні чинники розвитку – шкідливі звички та спадковість

Куріння збільшує ризик жінки захворіти на рак молочної залози на 30%, зауважує професор, саме жінки-курці частіше хворіють на рак молочної залози.

«Вважають, що куріння призводить в основному до раку легенів, однак саме ця згубна звичка збільшує у жінки ризик захворіти на рак на 30%», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Другим за актуальністю чинником ризику професор назвав спадковий фактор. "У 17-й і 13-й хромосомах виявлено ген раку молочної залози. І цей чинник відіграє важливу роль у розвитку раку цієї локалізації. До того ж, якщо у пацієнтки хворіли близькі родичі - мати, тітка, сестра, - як правило, рак у таких випадках перебігає агресивніше. Тому тут дуже важливе раннє звернення до фахівців, щоб вони змогли чітко скласти оптимальну тактику лікування", - сказав він.

Також І.СМОЛАНКА назвав чинниками ризику розвитку раку молочної залози ранній чи пізній початок менструацій, пізню менопаузу, народження дитини після 30 років, часті аборти, гінекологічні захворювання, травми молочної залози (збільшують ризик на 17%), захворювання ендокринних органів, які порушують гормональний баланс у жіночому організмі.

«Молочна залоза - орган гормонозалежний, який чутливо реагує на будь-які зміни у яєчниках, надниркових залозах, щитовидці. До розвитку патології можуть призвести і невірно проліковані доброякісні пухлини, неправильно обрана тактика лікування. Перед тим, як піти лікуватися у лікаря нетрадиційної медицини (нехай навіть і при «найбанальнішому», здавалося б, утворенні), потрібно обов`язково відвідати онколога, щоб виключити онкологічне захворювання", - зауважив професор.

За словами медика, частіше хворіють жінки після 50 років. "Сам вік і є ризиком. Після 40 років ризик щодо розвитку раку молочної залози зростає, але пік - після 50", - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Софія Палій

