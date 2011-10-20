В Україні пізно виявляють рак молочної залози

В Україні є високими показники виявлення раку молочної залози у жінок на пізніх, задавнених стадіях розвитку хвороби.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомилаголова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна БАХТЄЄВА сьогодні, у Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози.

«Досвід розвинених країн світу свідчить - сьогодні рак молочної залози можна ефективно виявляти на ранній стадії при використанні новітніх методів діагностики, а значить - є можливість успішно боротися із захворюванням. Так, за даними Інституту раку США, при своєчасному виявленні рак молочної залози вдається вилікувати у 98,1% жінок», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

За її словами, злоякісні новоутворення молочної залози займають провідне місце у структурі смертності серед жінок України. «Згідно з даними Національного канцер-регістру, щорічно 14 тисяч українок потерпають від цієї важкої хвороби, і майже 7,5 тисяч помирає. За прогнозами експертів, до 2020 року з проблемою раку молочної залози зіткнеться кожна шоста жителька України», - наголосила Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що виживання онкохворих насамперед залежить від своєчасного виявлення хвороби. «Показник 5-річної виживаності для хворих у 1-2-й стадіях становить більше 70%. В Україні ж показник смертності до року з моменту виявлення захворювання становить у середньому 11-12%, що свідчить про високий відсоток задавнених випадків захворювань на рак молочної залози», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Народний депутат наголосила, що низькі показники виживаності у менш розвинених країнах пояснюються, головним чином, відсутністю програм з раннього виявлення, що призводить до значного відсотку жінок, у яких захворювання виявляється на пізніх стадіях, а також відсутністю належних засобів та обладнання для діагностування і лікування.

Водночас Т.БАХТЄЄВА наголосила, що вперше за останні роки в Україні зафіксовано зниження смертності через рак.

«Сьогодні в Україні охоплено лікуванням 82% жінок, у яких діагностовано рак молочної залози. Одним із найяскравіших благодійних проектів у цій сфері я вважаю проект фонду Ріната Ахметова «Рак виліковний», в рамках якого створюються сучасні лікувально-діагностичні центри у Національному інституті раку, в Донецькій, Львівській та Рівненській областях. Купується найсучасніше обладнання, що дозволяє поліпшити якість діагностики онкологічних захворювань, допомагає виявляти їх на ранніх стадіях, а отже, проводити своєчасне лікування без оперативного втручання, безболісно, в амбулаторному режимі і без традиційного тривалого курсу реабілітації», - зазначила Т.БАХТЄЄВА.

«Комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я вважає, що для досягнення відчутних результатів у боротьбі з раком молочної залози нам необхідно запозичувати позитивний досвід Європейського співтовариства в цій сфері і спільними зусиллями парламенту, уряду, виконавчої влади, медиків, науковців, громадських організацій та представників соціально відповідального бізнесу робити дієві кроки для впровадження профілактичних програм і програм ранньої діагностики, спрямованих на зменшення ризиків виникнення захворювань», - заявила Т.БАХТЄЄВА.

Вона підкреслила, що європейський досвід боротьби з раком молочної залози показує, що завдяки впровадженню профілактичних програм у країнах ЄС з 1989 року вдалося знизити смертність від раку молочної залози на 30%. «Тривалість нормального життя хворих на рак молочної залози після встановлення діагнозу на початкових стадіях хвороби і правильно проведеного лікування - понад 25 років», - сказала Т.БАХТЄЄВА.

Довідка УНІАН. 20 жовтня відзначають Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Його встановлено згідно з указом Президента від 17 січня 2005 року з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми.

Лікарі називають молочні залози жінки "органом-мішенню", бо будь-які гормональні порушення у жіночому організмі позначаються насамперед на здоров`ї цього органу. Особливо шкідливими для молочних залоз, наголошують лікарі, є стреси, вживання жирної та висококалорійної їжі, травми.