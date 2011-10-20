Куріння збільшує ризик жінки щодо онкології на 30%

Куріння збільшує ризик жінки захворіти на рак молочної залози на 30%.

Як передає корреспондент УНІАН, про це сьогодні - у Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози – повідомив журналістам керівник Відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА.

Він звернув увагу на те, що саме жінки-курці частіше хворіють на рак молочної залози.

«Вважають, що куріння призводить в основному до раку легенів, однак саме ця згубна звичка збільшує у жінки ризик захворіти на рак на 30%», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Другим за актуальністю чинником ризику професор назвав спадковий фактор. "У 17-й і 13-й хромосомах виявлено ген раку молочної залози. І цей чинник відіграє важливу роль у розвитку раку цієї локалізації. До того ж, якщо у пацієнтки хворіли близькі родичі - мати, тітка, сестра, - як правило, рак у таких випадках перебігає агресивніше. Тому тут дуже важливе раннє звернення до фахівців, щоб вони змогли чітко скласти оптимальну тактику лікування", - сказав він.

Також І.СМОЛАНКА назвав чинниками ризику розвитку раку молочної залози ранній чи пізній початок менструацій, пізню менопаузу, народження дитини після 30 років, часті аборти, гінекологічні захворювання, травми молочної залози (збільшують ризик на 17%), захворювання ендокринних органів, які порушують гормональний баланс у жіночому організмі.

«Молочна залоза - орган гормонозалежний, який чутливо реагує на будь-які зміни у яєчниках, надниркових залозах, щитовидці. До розвитку патології можуть призвести і невірно проліковані доброякісні пухлини, неправильно обрана тактика лікування. Перед тим, як піти лікуватися у лікаря нетрадиційної медицини (нехай навіть і при «найбанальнішому», здавалося б, утворенні), потрібно обов`язково відвідати онколога, щоб виключити онкологічне захворювання", - зауважив професор.

За словами медика, частіше хворіють жінки після 50 років. "Сам вік і є ризиком. Після 40 років ризик щодо розвитку раку молочної залози зростає, але пік - після 50", - підкреслив І.СМОЛАНКА.