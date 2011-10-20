Рак молочної залози - на першому місці

В Україні рак молочної залози займає перше місце у структурі онкологічних хвороб у жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні - у Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози – повідомив журналістам керівник відділення пухлин молочної залози та реконструктивної хірургії Національного інституту раку професор Іван СМОЛАНКА.

За його словами, рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок.

“І не лише в Україні, а й в усьому світі. Щорічний приріст показників цієї онкопатології у світі - близько трьох відсотків, також щороку зростає кількість випадків вперше виявленого раку молочної залози”, – сказав І.СМОЛАНКА.

Водночас, за його словами, показники смертності внаслідок раку молочної залози в Україні переважають над середньостатистичними європейськими даними.

І.СМОЛАНКА підкреслив, основна причина цього полягає в тому, що українки пізно звертаються до фахівців-онкологів, у багатьох випадках лікар вже не може допомогти.

«Витрати на лікування раку задавнених форм значно зростають, іноді у 25 разів. Якщо на ранніх стадіях буває достатньо хірургічного лікування, то у випадку задавненої форми раку призначають комплексну терапію: хіміотерапію, опромінення, гормонотерапію, імунотерапію тощо», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

"У нас понад чверть жінок звертаються до онколога уже із задавненими стадіями, на жаль. Це обумовлено тим, що жінка, виявивши у себе пухлинне утворення, часто неправильно зорієнтована і йде лікуватися нетрадиційними методами - до біоенергетиків, фітотерапевтів, чаклунів, екстрасенсів. Лікують горе-цілителі онкохвору досить тривалий час, а потім кидають її напризволяще. А втрачаючи дорогоцінний час, хвороба розвивається з ранньої стадії у пізню. Це час, за який пухлина поширюється так, що лікарі вже нічим не можуть допомогти", - наголосив професор.

На його думку, жінку від візиту до онколога зупиняє також страх втратити молочну залозу, тому вона йде до будь-кого, хто пропонує лікуватися без хірургічного втручання, і знову втрачає дорогоцінний час, адже зазвичай ці методи виявляються неефективними та безрезультатними.

«А на ранній стадії онкології майже завжди роблять органозберігаючі операції, не видаляючи молочну залозу повністю», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Крім цього, він переконує, що навіть на задавнених стадіях хвороби лікарям дуже часто вдається зменшити розмір пухлини, довести її до такого стану, коли можна зробити операцію, що збереже молочну залозу.

«Є низка відновлювальних, реконструктивних операцій, що дозволяють і після повного видалення молочної залози відновити її форму й об’єм. Успіх лікування онкохворих на сто відсотків залежить від ранньої діагностики та своєчасного лікування. На початкових стадіях хвороби практично всіх онкохворих виліковують», - підкреслив І.СМОЛАНКА.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Його встановлено указом Президента України «Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози» від 17 січня 2005 р. з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми.