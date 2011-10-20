До грудня МОЗ закупить всі необхідні вакцини

До кінця листопада-початку грудня будуть закуплені всі необхідні вакцини для щеплення населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомила сьогодні журналістам на брифінгу перший заступник міністра охорони здоров’я Раїса МОЇСЕЄНКО.

«До кінця листопада – початку грудня вся напруженість у зв’язку з відсутністю препаратів для планової вакцинації буде ліквідована», - сказала Р.МОЇСЕЄНКО.

Вона зазначила, що станом на 12 жовтня до регіонів України вже поставлено більшу частину вакцин для проведення щеплення.

Також Р.МОЇСЕЄНКО наголосила, що у пологові будинки України для щеплень новонароджених вже заведено 220 доз вакцини для профілактики туберкульозу данського виробництва, яких вистачить до грудня 2011 року.

Загалом МОЗ закуплено 1 млн. 800 тис. доз вакцини для профілактики туберкульозу російського виробництва, що становить 90,5% потреби регіонів.

Заступник міністра наголосила, що наразі вакцина проходить процедуру лабораторного контролю якості, яку буде завершено у листопаді, після чого ця вакцина буде розвезена у регіони.

Крім того, Р.МОЇСЕЄНКО зазначила, що поставки вакцини для профілактики гепатиту В у дітей будуть здійснені протягом жовтня. Загалом на даний час закуплено 1 млн. 164,4 тис. доз, що становить 55,3% від потреби регіонів.