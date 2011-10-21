Підліткам треба випивати не менше літра води у день

"Моєму синові 14 років. Він мало їсть, хоче лише те, що шкодить. Без чіпсів, всяких сухариків не проведе і дня. Виглядає якимсь незграбним. Обличчя обсипане дрібними підшкірними прищами, сам худий і високий. Не знаю, якк правильно у такому віці треба харчуватися, що їсти кожен день, а що – раз на тиждень", - розповідає читачка газети тернополянка Вікторія Добрянська.

Проблему коментує лікар-дієтолог з Києва Наталія Шевченко.

"Дуже важливо у такому віці повноцінно харчуватися. І не в окремі дні, а завжди. Оскільки у підлітків продовжують закладатися основи хорошого самопочуття на все життя. І саме харчування грає велику роль у збереженні та зміцненні здоров`я.

Для меню вибирайте лише свіжі продукти, які не піддавались промисловій обробці і які не містять хімічних добавок. Основою раціону мають бути висівки, овочі, фрукти, горіхи, морська риба, кисломолочні продукти, яйця. Підліткам важливо їсти м`ясо, але не частіше 3 разів на тиждень. Воно має бути нежирним.

Не їжте молочних десертів з магазину, сосисок, ковбас, випічки, майонезу, чіпсів, сухариків. Дуже шкодять вироби, що містять маргарин. Наприклад, слойоне тісто, крекери, форнеті. Постарайтесь зменшити кількість цукру. Замість нього споживайте мед. І важливо пити якнайбільше чистої води. Підліткам – не менше літри води у день. Третину з випитого можуть становити соки та чаї, але не більше. А ще краще – літр чистої негазованої води, а потім і все решта.

Щоб покращити апетит, треба більше рухатись на свіжому повітрі".

gazeta.ua