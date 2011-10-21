Фонд “Дитяча лікарня майбутнього” вже перевіряли

Благодійний фонд “Дитяча лікарня майбутнього” заявляє, що жодна з проведених перевірок не виявила порушень у його роботі.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті фонду.

За повідомленням, Благодійний фонд «Дитяча лікарня майбутнього» за останні роки перевіряли багато контролюючих органів, серед яких – КРУ, прокуратура, податкова адміністрація тощо.

Зокрема, БФ «Дитяча лікарня майбутнього», за поданням Генеральної прокуратури України, неодноразово перевіряла прокуратура Києва. Також перевірку Фонду здійснило Головне управління в місті Києві Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю. За дорученням прокуратури Подільського району Києва Фонд перевірило Подільське районне управління Головного управління МВС України у місті Києві.

“Підкреслюємо, що жодна з перевірок не виявила ніяких порушень в роботі Фонду. Була ретельно перевірена уся документація Фонду і засвідчено, що благодійна програма реалізується в рамках закону, благодійні кошти використовуються виключно за цільовим призначенням, а бюджетних коштів у проекті задіяно не було”, – йдеться у повідомленні.

Правління та Наглядова рада БФ «Дитяча лікарня майбутнього» закликали народних депутатів та політиків, які зацікавлені у вирішенні проблем охорони здоров’я материнства і дитинства, конструктивно сприяти державі в реалізації проекту створення Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення до Генеральної прокурори України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва «Лікарні майбутнього» і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

За його словами, сім’я колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА, яка є засновником Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», ще в 2006 році розпочала збір коштів на Дитячу лікарню майбутнього.

«У 2010 році було повідомлено, що фонд зібрав достатньо коштів для початку будівництва лікарні, - зазначав Г.МОСКАЛЬ. - Ще в 2009 для цього виділили ділянку в Голосіївському районі Києва неподалік від лікарні «Феофанія». Досі на ній нічого не побудовано. Куди поділися кошти благодійників та громадськості, так і не відомо».