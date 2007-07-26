МОЗ радить відмовитися від збирання грибів

Міністерство охорони здоров`я закликає громадян бути обачними при збиранні, купівлі і приготуванні грибів.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У повідомленні наголошується, що в Україні традиційно кінець літа і осінь - це сезон масового збирання грибів, і з початком кожного грибного сезону стають звичними повідомлення про отруєння грибами.

Більшість отруєнь відбуваються через застосування в їжу блідої поганки, мухоморів, помилкових опеньків, дощовиків і шампіньйонів, які помилково сприймаються за їстівні, а також внаслідок невмілої кулінарної обробки умовно-їстівних грибів, таких як дощовики, чорнильний гриб, та інші.

Симптоми отруєння розвиваються за час від 30 хвилин до 24 годин. Отруєння грибами проходить набагато складніше, ніж інші харчові отруєння. Серед отруєних грибами спостерігається високий рівень смертності в результаті запізнілого звернення по медичну допомогу.

Для того, щоб не допустити отруєння, Мінохоронздоров`я радить відмовитися від споживання дикорослих грибів як продукту взагалі, і споживати штучно вирощені гриби, купуючи їх в магазинах.

Якщо ж немає бажання відмовитися від дикорослих грибів, безпечніше купувати їх на стаціонарних ринках, де вони проходять через відповідний контроль.

При самостійному збиранні грибів у лісі рекомендується не збирати гриби, які невідомі, повернувшись додому ретельно перевірити кожен гриб, перед приготуванням грибних блюд гриби ретельно промити, а перед споживанням в їжу обтерти вологою тканиною.

Також Мінохоронздоров`я не рекомендує вживати сирих грибів, перед приготуванням якої-небудь страви рекомендується відварити гриби кілька разів у підсоленій воді 10-15 хвилин.

Готові грибні страви необхідно зберігати на холоді не більше, ніж 24 годин в емальованому посуді.

Гриби не можна давати малолітнім дітям.

Якщо біда сталася, і людина відчуває себе погано, необхідно промити шлунок водою з марганцем і відразу викликати швидку допомогу. Не можна займатися самолікуванням, оскільки чим більше токсинів потрапить до крові, тим складнішим буде процес отруєння.

NEWSru.ua