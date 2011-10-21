Повного переходу на денні поїзди в Україні не буде

12:02, 21 жовтня 2011
Країна
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Повідомила «Укрзалізниця»

Повного переходу на денний рух поїздів в Україні не буде, повідомив в коментарі УНІАН заступник начальника Головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Андрій МЕЛЬНИЧУК.

«Пасажир зможе вибирати, яким поїздом і коли – вночі чи вдень – йому їхати», - сказав він.

Водночас, за словами А.МЕЛЬНИЧУКА, «Укрзалізницею» взято курс на поступовий перехід на денні поїзди. «Вони рухатимуться з більшою швидкістю (160 км/год - УНІАН) і, відповідно, робитимуть 2-3 обороти на день», - сказав він.

За інформацією А.МЕЛЬНИЧУКА, частина вагонів існуючого парку не задіяна. Наприклад, на пікові літньо-зимові перевезення залучаються 6200 вагонів, а в звичайному режимі близько 5,5 тис. вагонів. «Тобто, вони цілий рік стоять, їх потрібно утримувати, охороняти тощо», - зазначив він.

А.МЕЛЬНИЧУК також нагадав, що до кінця цього року буде списано 202 пасажирських вагони, термін експлуатації яких перевищує 41 рік.

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