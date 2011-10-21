Чи вистачить в Україні ліків для хворих на ВІЛ/СНІД?

Координатор системи ООН в Україні Олів`є АДАМ занепокоєний недоліками в системі державних закупівель в Україні, що може призвести до тяжких наслідків через нестачу необхідних медикаментів для хворих на ВІЛ/СНІД.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Омбудсмана, про це О.АДАМ сказав під час зустрічі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Ніною КАРПАЧОВОЮ.

Сторони домовилася укласти новий розширений Меморандум про співпрацю терміном на п`ять років, який має охопити діяльність усіх агенцій ООН в Україні.

Н.КАРПАЧОВА та О.АДАМ обговорили питання подальшої взаємодії організацій системи ООН і Омбудсмана України у сфері захисту прав людини.

О.АДАМ зазначив, що місія ООН в Україні високо цінує співпрацю з Уповноваженим з прав людини. Він порушив низку питань, у вирішенні яких сподівається на сприяння Омбудсмана. Під час бесіди також йшлось про підготовку другої Національної доповіді стосовно дотримання прав людини в Україні. Зазначений документ буде розглянутий Радою ООН з прав людини наступного року в рамках чергового Універсального періодичного огляду.