Заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій КОНДРЮК заявляє, що межа бідності в Україні становить 1025 грн. щомісячного доходу й менше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«За останніми даними, у нас рівень бідності в Україні 25,4%. Кожен четвертий українець не має можливості заробити собі на прожиття, не говорячи вже про членів своєї сім`ї», - сказав С.КОНДРЮК.

За його словами, кожна друга сім`я з трьома й більше дітьми живе за межею бідності.

Крім того, заступник голови ФПУ зазначає, що рівень прожиткового мінімуму сьогодні нижче рівня бідності – 985 грн. із 1 жовтня 2011 року.

За словами С.КОНДРЮКА, трудові доходи в країні становлять 40%, інше – «це або соціальна допомога, або невідомо що».

Передбачається, що рівень бідності збільшиться до кінця року до 26%, сказав профспілковий діяч.