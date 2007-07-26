Учені створили вакцину проти наркотиків

Нова вакцина, яку розробили британські учені, не бореться з вірусами - вона нейтралізує дію наркотиків, а якщо бути точними, то одного наркотику - кокаїну.

Дослідники, що працюють під керівництвом професора Томаса Костена, розробили терапевтичні вакцини, стимулюючі вироблення в організмі антитіл, що специфічно зв`язують наркотики, які знаходяться в кровотоці. Це запобігає попаданню препаратів у мозок і розвитку асоційованих із залежністю реакцій. Тобто, кажучи простіше, TA-CD (таку назву має вакцина), не дає молекулам кокаїну проникнути в мозок, блокуючи відчуття ейфорії. В результаті людина сама відмовляється від наркотику, який став неефективним. Результати останніх досліджень обнадіюють учених: вакцина дозволила наркоманам позбавитися своєї залежності на декілька тижнів, а деяким з них - на шість місяців.

"Це дуже обнадійливі результати", - із задоволенням відзначили дослідники, оголосивши про початок нового експерименту, в якому братимуть участь вже 130 пацієнтів. Втім, лікарі-психіатри поки що не поспішають радіти новому винаходу британців - більшість упевнені, що ніяка вакцина, навіть найдосконаліша, сама по собі не вирішить проблеми наркозалежності, оскільки механізм її виникнення дуже складний. "Я ставлюся до цих результатів з великим інтересом, але без надмірного ентузіазму, - говорить Клод Юлінгер, психіатр і фахівець з наркоманії з Психосоціальної служби кантону Фрібург. - Оскільки кожен пацієнт живе в своєму особливому середовищі, єдиного "чудового" рішення не існуватиме ніколи".

До речі, подібна вакцина може призвести і до передозування особливо "наполегливих кокаїнщиків”. Кокаїнова доріжка містить десятки міліграм наркотику: це чимала кількість для імунної системи людини, стимульованої вакциною. "Це рівнозначно величезній кількості антитіл, які організм повинен виробити. Тіло повинне боротися, щоб зробити це", - заявив в інтерв`ю газеті The Guardian професор Джон Генрі, експерт з наркотиків із лікарні Св. Марії в Лондоні. Якщо організму не вдасться "переварити" одержаний кокаїн, то кількість наркотику, яка потрапить до мозку, лише ще більше "роздражнить" споживача, примушуючи його прийняти ще більшу дозу.

Не зайвим буде зазначити, що розробки подібних вакцин наочно ведуться у всьому світі ще з 1999 року, а прототипом сьогоднішнього препарату послугувала вакцина, названа IPC 1010. Втім вона, як і всі наступні антикокаїнові препарати, володіла меншою ефективністю і не могла викликати достатньо сильну імунну відповідь організму.

Podrobnosti.ua