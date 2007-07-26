На Луганщині захворюваність на туберкульоз знизилися майже на 8%

За підсумками першого півріччя у Луганській області захворюваність на туберкульоз знизилися на 7,8% і становила 58 випадків на 100 тис. населення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Луганському обласному центрі здоров’я, у 2006 році цей показник становив 53,5%.

Показник смертності від туберкульозу знизився на 9,9% і становить 12,7 випадки на 100 тис. населення.

Захворюваність усіма формами туберкульозу вище обласного показника спостерігається у містах Рубіжне, Стаханов, Антрацит, Ровеньки та Станично-Луганському, Лутугінському і Перевальському районах.

Показник виявлення хворих на туберкульоз при професійних оглядах, за результатами першого півріччя, становить 56,9%. В цілому по області незадовільно обстежені мігранти – 42,9%, особи, звільнені з місць позбавлення волі – 42,8%, безробітні працездатного віку – 39% та пенсіонери – 36,4%.