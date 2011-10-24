Допомога українським дітям–чорнобильцям на Кубі зміниться

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО повідомив, що програму допомоги дітям – чорнобильцям на Кубі може бути змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, спілкуючись з пресою в Гавані.

Міністр нагадав, що наразі діє програма, відповідно до якої кубинська сторона бере на себе витрати з проживання, харчування, обслуговування і лікування громадян України, а українська сторона оплачує переліт і роботу співробітників .

О.АНІЩЕНКО підкреслив, що це «дуже велика допомога», оскільки з 1991 року на Кубі оздоровилися понад 24 тисячі українців, з них 19 тисяч – діти.

Міністр підкреслив, що обговорювалася доля цієї програми . «Найближчим часом ми чекаємо від кубинської сторони офіційного документа і його розглядатимемо», - сказав О.АНІЩЕНКО. При цьому він висловив упевненість, що реалізація програми буде продовжена.

У теж час він зауважив, що після світової фінансової кризи Куба, як і будь-яка інша країна зазнає фінансових проблем, тому можлива «видозміна програми». За його словами, зараз розглядається кілька варіантів програми. Зокрема зменшення кількості дітей, які відпочиватимуть і лікуватимуться на Кубі. Другий варіант передбачає закупівлю Україною послуги з оздоровлення дітей і ще один варіант - це використання української державної програми «Лікування дітей за кордоном».

Також міністр нагадав, що президентським літаком на Кубу прилетіла 11-річна Тетяна М’ЯЛИК, яка потребує допомоги кубинських лікарів. Дівчинка, яка проживає в селі Вороньки Рівненської області, за останні два роки перенесла близько 30 операцій після того, як вона потрапила під трактор. Їй необхідно зробити ще кілька хірургічних операцій, які в Україні не проводять.

За словами міністра, вчора відбувся консиліум українських і кубинських лікарів, які працюють в лікувально-оздоровчому центрі «Тарара» і було ухвалено рішення залишити в ньому дівчинку для повного обстеження. Після цього буде ухвалено рішення про метод її лікування.