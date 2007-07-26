МОЗ відкидає звинувачення щодо непрофесіоналізму під час аварії

Міністерство охорони здоров’я України відкидає звинувачення у непрофесіоналізмі рятувальників та медиків під час ліквідації техногенної аварії на Львівщині.

Про це йдеться у офіційному зверненні Міністерства охорони здоров’я України щодо ситуації навколо аварії у Львівській області, переданому УНІАН прес-службою МОЗ.

У документі наводиться цитата міністра охорони здоров’я Юрія ГАЙДАЄВА, який перебуває зараз в Японії з робочим візитом. «Сьогодні деякі політикани намагаються заробити дивіденди на темі Львівської катастрофи. В той час, коли ситуація стабілізувалася, продовжується нагнітання напруги та збурення громадської думки щодо непрофесіоналізму рятувальників та медиків», - заявив Ю.ГАЙДАЄВ.

Міністр запевняє, що робота медиків в перші та наступні дні після аварії на Львівщині оцінюється на «відмінно», і це не лише його особиста думка, а й позиція уряду.

Міністерство охорони здоров’я України висловлює вдячність усім медикам, які виконали свій професійний обов’язок, допомагали і продовжують допомагати постраждалим на Львівщині.

Прес-служба МОЗ зазначає, що з першого дня і протягом усього періоду ліквідації наслідків надзвичайної ситуації населення постраждалих районів було забезпечено необхідною медичною допомогою та медикаментами.

Бригади загальнопрофільної та екстреної медичної допомоги працювали у стані першої готовності. Безпосередньо під контролем головного державного санітарного лікаря України проведено значний обсяг робіт із забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану на території ураження продуктами горіння фосфору.

Головний токсиколог та інші спеціалісти МОЗ і обласних правлінь охорони здоров’я проконсультували усіх, хто звернувся по допомогу. Тривав постійний монiторинг стану здоров’я постраждалих.

Близько 900 медиків працювали у зоні надзвичайної ситуації. 16 медичних закладів, 38 бригад швидкої допомоги, 27 санітарних машин, 31 відділення стаціонарів надавали допомогу населенню Львівщини. До Буської, Радехівської і Бродівської центральних районних лікарень передано найсучасніші апарати ультразвукової діагностики, придбані за резервні кошти держбюджету.

Широко розгорнута профілактична робота у Львівській, Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

Міністерство охорони здоров’я України закликає усіх громадян не піддаватися на політичний шантаж, а бути виваженими і розсудливими щодо об’єктивності оцінок трагедії та наслідків її ліквідації.