МОЗ купив ліків і квитків на Кубу на 180 мільйонів

Міністерство охорони здоров’я уклало низку угод на придбання лікарських препаратів, тест-систем та авіаквитків на Кубу на загальну суму 180,91 мільйона гривень.

Про це повідомляється у "Віснику державних закупівель", передають "Наші гроші".

Угоди укладено за результатами тендерів 7-17 жовтня.

У компанії Compagnie Nationale Air France придбано 439 квитків для перевезення дітей, супроводжуючих осіб та української адміністрації лікувально-оздоровчого центру "Тарара" за маршрутом Київ-Гавана-Київ.

Вартість одного квитка становила 9980 гривень. Специфікою організації перевезення дітей на Кубу є необхідність здійснення регулярних рейсів.

Compagnie Nationale Air France є єдиним авіаперевізником, що виконує щоденні рейси до Гавани (через транзитний аеропорт).

ТОВ "Біомедінвест" за 23,87 мільйона гривень поставить тест-системи обстеження крові донорів на автоматизованих приладах закритого типу на маркери ВІЛ 1/2 гепатиту В, гепатиту С, сифілісу в комплекті з калібраторами, контролями, реактивами та витратними матеріалами.

Ця ж компанія за 15,96 мільйона гривень поставить десять автоматизованих аналізаторів закритого типу для здійснення досліджень методом імунохемілюмінесцентного аналізу.

Підприємство об’єднання громадян "Центр комплексної реабілітації інвалідів "Акмеа" за 19,86 мільйона гривень поставить 2651 індивідуальних засобів реабілітації "Гравістат", в середньому по 7490 гривень/шт.

Також придбано лікарські засоби для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку і хворих на розсіяний склероз.

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