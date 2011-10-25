Погода на завтра: від 3° морозу до 16° тепла

Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці у Карпатах місцями туман.

Вітер південно-східний, на півдні та сході північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі Чорного моря 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті та в Криму до 13°; на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 11-У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.