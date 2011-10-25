Західна Україна бідніша за східну, проте живе краще і комфортніше

Офіційно менш заможні західні регіони України випереджають у комфорті і рівні життя своїх багатших статистично земляків зі сходу.

Новий рейтинг регіонів свідчить - Захід комфортніший, а Схід, попри наявність прибуткових промислових гігантів, внизу рейтингу якості життя, повідомляє ТСН.

Що стосується великих міст, то найкращі для життя міста – Харків, Київ та Одеса.

«Найбільш заможні дві області – області, що мають найвищий рівень ВВП на особу – Дніпропетровська і Донецька, вони в кінці рейтингу за якістю життя», - розповів заступник директора Міжнародного центру перспективних досліджень Максим БОРОДА.

Як зазначається, на офіційно заможному сході стається удвічі більше алкогольних отруєнь, ніж на заході. У східних областях менше живуть, частіше хворіють на СНІД та туберкульоз. На сході також розташовано дві найбільш забруднені області, знов таки - Дніпропетровська та Донецька.

Найздоровіші регіони України – Київ та Чернівецька область. Увесь захід загалом здоровіший. Тут краща екологія, менше курять і п‘ють. Рівень якості життя вищий, хоча прибутки малі.

Вихователька дитячого садочка у Чернцівцях Галина отримує 1000 гривень зарплати і визнає, що виживає завдяки тому, що годувальник на заробітках. Чоловік має вищу освіту, але вимушений їхати на заробітки, щоб родина могла прожити.

Соціальний психолог пояснює різницю у якості життя ментальною різницею. «На заході люди трохи менше зорієнтовані на те, щоб їм хтось щось дав, а більше на те, щоб вони самі це заробили. На сході більш зорієнтовані на те, що про них подбають – держава, партія, директор заводу», - каже керівник лабораторії Інституту соціальної та політичної психології Вадим ВАСЮТИНСЬКИЙ.

Нагадаємо, раніше експерти визнавали, що різниця в рівні життя між Києвом і кількома великими містами з одного боку і всією іншою країною з іншого перетворюється на прірву.