Чорнобильці вимагають звільнити директора "радіаційного" центра

Кілька десятків ліквідаторів аварії на ЧАЕС та членів їх сімей провели сьогодні пікетування під стінами Наукового центру радіаційної медицини НАМНУ, вимагаючи звільнення його директора Володимира БЕБЕШКА у зв’язку з його «корупційним методом розподілу грошей» Центру.

Як заявив кореспонденту УНІАН організатор акції Михайло ТЕРЕНТЬЄВ, премії, видані В.БЕБЕШКОМ у 2010 році, не відповідають посадам та рівню відповідальності персоналу закладу та ґрунтуються на лояльному ставленні до окремих працівників.

Посилаючись на наказ державної установи «Науковий центр радіаційної медицини» №262-К («Про річне преміювання за результатами роботи в 2010 році»), організатори акції повідомили, що головлікар отримав річну премію в розмірі майже 35 тис. грн., завгосп отримав 17 тис. грн., в той час як премія лікарів-хірургів у 2010 році становила лише 1 тис. грн.

За словами організаторів, премії також істотно відрізняються у працівників, які обіймають рівнозначні посади: наприклад, завідувач відділенням ендокринології отримав 4 тис. грн., а завідувач відділенням радіоіндуктивної патології – 17 тис. грн.

В акції взяли участь переважно пацієнти цього Наукового центру та їх родичі.

Як відзначають пікетувальники, в той час, як керівництво таким чином розпоряджається грошима Центру радіаційної медицини, пройти деякі процедури в закладі неможливо «через брак коштів у Центрі».

***Науковий центр радіаційної медицини (НЦРМ), створений у зв’язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції, почав функціонувати з 1 жовтня 1986 року.

НЦРМ є головною установою в Україні з медичних проблем Чорнобильської катастрофи, радіаційної медицини, радіобіології та з питань радіаційної гігієни, радіаційної епідеміології.