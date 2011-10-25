Україна готова надати допомогу Туреччині, у якій стався землетрус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Він повідомив, що на виконання доручення Президента України Департаментом консульської служби МЗС Було опрацьовано питання виконання спецрейсу до Туреччини літаком Ан-32 МНС України для перевезення гуманітарного вантажу.

За інформацією Посольства України у Туреччині, у другій половині дня 24 жовтня МЗС Туреччини поінформувало, що ситуація у провінції, де стався землетрус, перебуває під контролем уряду, наявних сил і засобів на даний момент вистачає і необхідності в отриманні міжнародної допомоги немає.

Водночас, за словами О.ДИКУСАРОВА, у турецькому МЗС не виключають, що потреба у наданні такої допомоги може виникнути через декілька днів.

У такому випадку МЗС Туреччини направить відповідний запит для отримання міжнародної допомоги.

«Ми в будь-якому разі на виконання доручення Президента України будь-якої миті готові надати всю необхідну допомогу нашим партнерам у Туреччині для відновлення після стихійного лиха», - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Він також повідомив, що станом на 9.30 за київським часом звернень про допомогу від громадян України до посольства не надходило.

Він також зазначив, що станом на сьогодні громадяни України в результаті землетрусу не постраждали, також немає загиблих.

За словами О.ДИКУСАРОВА, район, де стався землетрус, віддалений від курортної зони Туреччини.