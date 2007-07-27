Вісім індонезійців померли від невідомої хвороби

У індонезійському селі на острові Ява зареєстрований спалах невідомого захворювання, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters. Жертвами цієї хвороби вже стало вісім чоловік.

Це захворювання не є пташиним грипом або атиповою пневмонією, але може виявитися не менш небезпечним, повідомив Марван НУСРІ з Департаменту з контролю захворювань і охороні здоров`я в аспекті навколишнього середовища.

Всього було госпіталізовано близько 30 чоловік зі схожою картиною захворювання, що включає профузну блювоту і судоми. Перші вісім померли через невчасну медичну допомогу. Ще дев`ять чоловік виписано додому в задовільному стані, тринадцять продовжують лікування, стан двох із них критичний.

Спочатку фахівці запідозрили отруєння, але аналіз води і харчів хворих не виявив токсичних субстанцій. У даний час ведеться пошук збудника захворювання, яким може бути бактерія або вірус; зразки тканин пацієнтів будуть відправлені на дослідження до Джакарти на цьому тижні. За попередніми даними, мікроб порушує функцію печінки.

Не дивлячись на те, що велика частина індонезійців – мусульмани, декілька локальних ЗМІ припустили, що хворі стали жертвами «чорної магії».