У Вінницькій області у кар’єрі загинуло двоє дітей

У с. Сідава Жмеринського району Вінницької області у місцевому піщаному кар`єрі, де гралося троє дітей, стався зсув піску.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зсуву під завалом опинилося 2 дітей (1998 та 1999 р.н.).

При проведені пошуково-рятувальних робіт пожежно-рятувальним підрозділом МНС дітей з під завалу було вилучено без ознак життя. Третя дитина, яка була на відстані трьох метрів від місця зсуву, залишилася не ушкодженою.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Вінницькій області.