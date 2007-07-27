У Вінницькій області у кар’єрі загинуло двоє дітей
09:53, 27 липня 2007Країна
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Трагедія сталася у селі Сідава
У с. Сідава Жмеринського району Вінницької області у місцевому піщаному кар`єрі, де гралося троє дітей, стався зсув піску.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок зсуву під завалом опинилося 2 дітей (1998 та 1999 р.н.).
При проведені пошуково-рятувальних робіт пожежно-рятувальним підрозділом МНС дітей з під завалу було вилучено без ознак життя. Третя дитина, яка була на відстані трьох метрів від місця зсуву, залишилася не ушкодженою.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Вінницькій області.
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