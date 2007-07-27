У Львові спростовують інформацію про смерть від фосфорного отруєння

Львівське обласне управління охорони здоров’я спростувало інформацію, що внаслідок „фосфорної” катастрофи нібито померло троє жителів Буського району. Представник управління В’ячеслав Верес запевнив, що динаміка одужання постраждалих від фосфорного отруєння є доволі позитивною. „Політичними спекуляціями, спричиненими близькістю виборів” назвав В’ячеслав Верес заяви політиків та засобів масової інформації про фатальні наслідки екологічної катастрофи в Ожидові. За його словами, повідомлення про померлих внаслідок фосфорного отруєння, яке зокрема з’явилося на Інтернет-сайті „Вголос”, є „цинічною дезінформацією”: „Якщо серед тих, що перебували за 10-20 метрів від пожежі немає ні загиблих, ні важкохворих, то що можна казати про тих, хто був за 10-15 кілометрів”. Нині на стаціонарному лікуванні із симптомами хімічного отруєння перебуває 109 дорослих і 20 дітей. В облуправлінні охорони здоров‘я запевнили, що всі хворі поступово одужують і ні в кого не простежується загроза ускладнень. Водночас пан Верес підкреслив, що медики мають намір ще як мінімум місяць пильно стежити за самопочуттям людей, котрі потрапили в зону екологічного лиха.

„Німецька хвиля”