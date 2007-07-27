Переможця конкурсу на відбір генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини визначено

27 липня 2007 року Конференція благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього» визначила переможця конкурсу на відбір Генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини.

Про це УНІАН повідомили у благодійному фонді «Україна 3000».

Як зазначається в повідомленні, переможцем конкурсу стала компанія Building Design Partnership Structure (Манчестер, Велика Британія). Делегати Конференції прийняли це рішення одноголосно. Протокол засідання зачитав голова Конференції Андрій МИРОШНІЧЕНКО. Також було зачитано протокол Наглядової ради конкурсу, яка засвідчила дотримання процедури конкурсу та прозорість прийняття рішення.

Голова Конференції А.МИРОШНІЧЕНКО урочисто передав оферту компанії голові правління Благодійного фонду «Дитяча Лікарня майбутнього» Вірі ПАВЛЮК.

Отже, компанія Building Design Partnership Structure визначена генеральним проектувальником Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього. Протягом найближчого часу сторони узгодять умови подальшої співпраці та укладуть відповідний договір.