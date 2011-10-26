C 26 по 28 жовтня - важкий період для метеочутливих людей

Цей період впливає на самопочуття найбільш чутливих до погодних умов людей. Можуть загострюватися хронічні захворювання, особливо,якщо вплив фону поєднується з несприятливими впливами

У дні, коли очікується жорсткий або небезпечний несприятливий природний фон, людям з підвищеною чутливістю до зовнішніх впливів рекомендується дотримуватися щадної дієти, не вживати алкогольних напоїв, не перевтомлюватися, уникати стресових ситуацій, переохолодження та перегрівання, в профілактичних цілях приймати відповідні лікарські препарати, при необхідності звернутися до лікаря

fakty.ua