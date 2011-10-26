У ВР хочуть знати, де 147 мільйонів, зібраних Катериною Ющенко

Народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» Кирило КУЛИКОВ вніс на розгляд парламенту проект постанови "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво "Дитячої лікарні майбутнього" та інших порушень Конституції і законів України Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ".

Про це УНІАН повідомили у прес-служба К.КУЛИКОВА.

"Дитяча лікарня майбутнього" мала стати унікальним лікувальним закладом для важкохворих дітей. За ініціативи Президента В.ЮЩЕНКА на будівництво "Дитячої лікарні майбутнього" було зібрано 147 млн. 201 тис. грн. благодійних коштів. У 2009 році було розпочато будівництво, а в 2012 році лікарня мала бути повністю здана в експлуатацію і приймати пацієнтів", - сказав К.КУЛИКОВ.

Проте депутат нагадує, що на сьогодні будівництво лікарні повністю зупинено. "На території, де мала б бути лікарня, побудовано кілька стін та асфальтованих доріжок. Доля 147 млн. грн., які збирали всією державою, невідома. А діти залишаються без належної медичної допомоги", - додав він.

"Не важливо, хоча цікаво, куди зникло декілька мільйонів, які перераховували олігархи, щоб догодити ЮЩЕНКУ-Президенту. Проте найважливіше з’ясувати, куди зникли останні трудові, які перераховували звичайні українці на святу справу", - переконаний депутат.

Як повідомляв УНІАН, капсулу в фундамент Дитячої лікарні майбутнього було закладено 16 березня 2006 року на території клінічної лікарні "Феофанія" в Києві. Під час телемарафону "Дитяча лікарня майбутнього", що відбувся 17 грудня 2006 року, бути зібрано понад 262 млн. грн. благодійної допомоги.

20 жовтня 2011 року народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ направив звернення до Генеральної прокурори України з проханням провести ретельну перевірку всіх обставин так і не розпочатого будівництва Дитячої лікарні майбутнього і встановити, куди поділися зібрані благодійні кошти.

Того ж дня у благодійному фонді “Дитяча лікарня майбутнього” заявили, що за результатами жодної перевірки контролюючих органів порушень у його роботі не виявлено.