Шкіра навколо очей розповість про ризик раптової смерті

Шкіра навколо очей може підказати, чи існує підвищений ризик передчасної смерті, стверджують данські дослідники.

Вчені провели дослідження, в ході якого встановили, що наявність невеликих шкірних утворень жовтого кольору на шкірі навколо очей свідчать про підвищення ризику раптової смерті. Наукова назва цих новоутворень - ксантелазми.

Дослідники встановили, що існує закономірність між появою цих плям навколо очей і виникненням серцево-судинних захворювань. Плями свідчать про те, що в організмі підвищений рівень холестерину, який і може стати поштовхом для раптової смерті, пояснили медики.

Експерти резюмували, що за їхніми підрахунками, у людей з цими утвореннями на шкірі навколо очей ризик передчасної смерті підвищується на 50%, а також зростає ймовірність виникнення різних захворювань, пов`язаних з судинами. Виявлення у себе таких плям повинно послужити сигналом для термінового звернення до лікаря, вважають вчені.

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