Кіт, який передчуває смерть (фото)
Лікарі знайшли своє пояснення
|Оскар. Фото АР
У Оскара є звичка згортатися клубочком поряд з пацієнтами будинку в Провіденсі, Род-айленд, в останні години їх життя.
Як зазначає автор статті в американському медичному журналі New England Journal of Medicine, дворічний кіт точно "передбачив" смерть в 25 випадках.
Дійшло до того, що коли персонал притулку бачить, що кіт вмощується поруч з черговим пацієнтом, негайно дзвонять родичам, щоб попередити їх: можливо, прийшов час готуватися до найгіршого.
"Він нечасто помиляється, - сказав агентству Ассошиейтед прес професор Університету Брауна Девід Доса, який займався дослідженням котячого феномена. - Судячи з усього, він розуміє, коли пацієнт знаходиться за крок від смерті".
Оскар потрапив у притулок для людей похилого віку ще маленьким кошеням.
Кіт щодня обходить палати, подібно до лікарів і медсестер, але з пацієнтами особливо не дружить.
Як тільки він проявляє дружелюбність і вмощується поряд з пацієнтом, всі розуміють, що це не просто так.
Хоча більшість родичів вдячна котові за "попередження", деякі просять забрати тваринку з кімнати, поки вони прощаються з близькою людиною, яка знаходиться при смерті.
Коли кота проганяють, він починає незадоволено бігати туди-сюди перед дверима і голосно нявкати - так він висловлює свій протест, кажуть лікарі.
Томас Грейвс, зоолог з Університету Ілінойса, сказав Бі-Бі-Сі: "Коти часто відчувають, коли їх господарі захворіли, або коли хворіє яка-небудь тварина".
За словами зоолога, який спеціалізується на сімействі котячих, "коти можуть відчувати наближення змін у погоді, відомо, що вони передчувають землетруси".
Лікарі, які доглядають за пацієнтами притулку для людей похилого віку, схильні вважати, що пояснення здібностям кота, швидше за все, потрібно шукати у сфері біохімії, ніж у сфері паранормальних явищ.