У крові ліквідаторів аварії фосфору не виявлено - Шуфрич

Діагноз «отруєння продуктами горіння фосфору» ліквідаторам аварії не поставили, бо у крові ліквідаторів фосфору не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання сесії Львівської обласної ради заявив міністр МНС Нестор ШУФРИЧ.

Він сказав: «Діагноз «отруєння продуктами горіння фосфору» ліквідаторам аварії не поставили тому, що, як пояснили мені військові медики, у крові ліквідаторів не було виявлено фосфору».

Коментуючи заяву Юрія ЛУЦЕНКА, що пожежникам нібито пропонували гроші за те, аби не ставити такий діагноз, міністр сказав так: «Мене це навіть ображає. З іншого боку Ю.ЛУЦЕНКО міг би сам приїхати з Греції на місце події та пересвідчитись, що небезпеки немає».

Водночас начальник головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Ігор ГЕРИЧ заявив кореспонденту УНІАН, що із діагнозом «отруєння парами фосфору» із лікарень виписано 99 осіб, 14 з яких – діти.

За його інформацією, на лікуванні поки залишається 81 особа (з них 11 дітей), потерпілих внаслідок аварії.