Кожен 15-й злочин в Україні скоєно неповнолітнім.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини.

«Незважаючи на переможні реляції відповідальних органів влади, продовжують зростати підліткова злочинність та кількість злочинів, вчинених проти дітей. Серед засуджених та узятих під варту таких (неповнолітніх - УНІАН) налічується понад 8 тис. Для мене це красномовне свідчення слабкої роботи влади з попередження дитячої злочинності. А подекуди ця робота повністю відсутня», - наголосив Президент України.

За його словами, проблемними питаннями є також злочинність серед дітей та діти, які постраждали від злочинів.

В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу на необхідність розширення роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дітей, які перебувають у конфлікті із законом.