Україна зобов'язана змінити своє ставлення до сім'ї - експерт

Україна зобов`язана змінити своє ставлення до сім`ї - якість життя дитини, його благополуччя мають бути в центрі уваги держави, у сфері відповідальності керівників місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини відповідальний секретар Громадської ради з питань захисту прав дитини, керівник програм і проектів Добродійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Дар’я КАСЬЯНОВА.

Д.КАСЬЯНОВА вважає, що без зміни ставлення до сім`ї та дитинства неможливо припинити потік нових дітей-сиріт, які за живих батьків проживають в дитячих будинках.

«Цей шлях пройшли і європейські країни, усвідомивши, що вилучення дитини з сім`ї призводить до того, що зі стін сирітських установ виходять діти, які створюють нові проблеми собі, суспільству і тій самій державі, яка знову змушена шукати кошти, щоб рятувати вже тих, кого вони вже колись «врятували». Хочеш допомогти дитині – допоможи його сім`ї. Чим глибше сім`я впала, тим дорожче державі буде її порятунок», - наголосила Д.КАСЬЯНОВА.

Вона переконана, що сім`я починає падати тому, що у неї виникли труднощі: втрата роботи, хвороба. «Це ситуації, які можуть трапитися в будь-якій сім`ї, тільки одна сім`я зможе з цим впоратися, а інша ні. Тут-то має спрацьовувати суспільно-державний механізм, коли одержавши сигнали від сусідів, школи, лікарні, державна система надає сім`ї координаційно-диспетчерські послуги», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона переконана, що тут необхідна допомога громадських організацій, «які мають досвід, технології та ресурси допомоги».

«Лише ті, справжні громадські організації, які зацікавлені допомогти, які самі пройшли через біди, у яких серйозна мотивація до реальних змін. Громадські організації мають унікальний досвід, знання і технології практично у всіх сферах системи забезпечення прав дитини. Перші центри матері і дитини, соціальні гуртожитки були створені саме громадськими організаціями», - зазначила Д.КАСЬЯНОВА.

За її словами, захист прав дітей потребує тісної співпраці влади і громадських організацій. «Без могутньої співпраці з організаціями громадянського суспільства не вдасться забезпечити виконання прав дитини в Україні. Соціальне партнерство влади і громадських організацій вже довело свою ефективність, завдяки проекту Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» «Сирітству – ні!» більш як 2395 дітей вже в сім`ях. А цей проект реалізується у партнерстві з Мінсім’ї, службами у справах дітей, ВГО «Магнолія», українськими ЗМІ, ФК «Шахтар», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.