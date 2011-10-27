Слід реформувати органи влади, що опікуються усиновленням

В Україні давно назріло питання реформування центральних і місцевих органів виконавчої влади, що опікуються усиновленням та захистом прав дитини.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на Всеукраїнській нараді з питань захисту прав дитини, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Президент відзначив, що реорганізація Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту (в тому числі, Держдепартаменту з усиновлення та захисту прав дитини) занадто затягнулася.

«Незадовільними є темпи виконання у цій сфері двох указів глави держави щодо адміністративної реформи. Зволікання з визначенням центрального органу виконавчої влади з питань захисту прав дитини та сімейної політики призводить до накопичення проблем у цій сфері, бездіяльності місцевої влади», - сказав Президент.

В.ЯНУКОВИЧ звернув увагу на те, що в регіонах подекуди безсистемно ліквідуються служби у справах дітей - і внаслідок цього не реалізуються базові права юних українців.

«Девальвація державної політики у царині забезпечення прав дітей є абсолютно неприпустимим явищем», - наголосив Президент.