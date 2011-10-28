Розпочалася інформаційна кампанія до Євро-2012 «Червона картка»

У Києві презентовано інформаційну кампанію «Червона картка» у рамках Національного соціального проекту до Євро-2012 «Давай разом!».

Як повідомили УНІАН упрес-службі Державної служби молоді та спорту України, кампанія спрямована на привернення уваги молоді до проблем нетолерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей, а також до запобігання інфікуванню ВІЛ, протидії насильству, сексуальній експлуатації, питань гендерної нерівності в суспільстві.

Відомі українські спортсмени та представники шоу-бізнесу: Ані ЛОРАК, Василь ВІРАСТЮК, ГАЙТАНА та Андрій ШЕВЧЕНКО показують червону картку головним проблемам молоді та закликають разом їх подолати.

Голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН зазначив, що проведення такої масштабної акції напередодні та під час Євро-2012 вплине на поліпшення іміджу України як соціально орієнтованої країни на європейському просторі.

Інформаційна кампанія розпочинається у всіх регіонах України.

Герої кампанії звертатимуться зі словами-застереженнями щодо соціально-небезпечних явищ з біл-бордів, сіті-лайтів і метро-лайтів. Відеоролики соціальної реклами будуть транслюватися на національних і регіональних телеканалах, плакати будуть розміщені на вокзалах та у навчальних закладах.

Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Юкіє МОКУО висловила вдячність українським зіркам за їхню підтримку та волонтерську участь у цій акції. “Ми закликаємо усіх разом із нами підняти червону картку порушенням прав людей та дітей зокрема. Тільки разом ми зможемо зупинити розповсюдження ВІЛ, нетолерантність, насильство та експлуатацію», - зазначила вона.

Інформаційна кампанія реалізовується Державною службою молоді та спорту спільно з ЮНІСЕФ, Представництвом ООН в Україні, Об`єднаною програмою ООН з питань ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), Фондом народонаселення ООН, Координатором проектів ОБСЄ в Україні, Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда – Україна», Міжнародним альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні та іншими організаціями.

Проект «Давай разом!» передбачає також організацію і проведення в Україні дитячих та молодіжних турнірів з футболу «Чесна гра», а також заходів з організації змістовного дозвілля дітей та молоді «Другий тайм».

В цілому для проекту будуть підготовлені і задіяні понад 10 тисяч волонтерів, до занять спортом залучені більше 40 тисяч дітей та молоді.