Іноземцям заборонять усиновлювати українських дітей?

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення усиновлення українських громадян особами, які перебувають в одностатевих шлюбах», автором якого є народний депутат Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС).

Згідно з текстом законопроекту, оприлюдненим на сайті ВР, пропонується доповнити Сімейний кодекс України новою статтею 125-1 та доповнити зміст статті 212 положеннями, які регламентуватимуть неможливість усиновлення і визнання батьківства українських дітей особами, які є іноземцями чи особами без громадянства і перебувають в одностатевих шлюбах.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що “останнім часом в Україні зустрічаються непоодинокі випадки усиновлення українських дітей іноземцями з нетрадиційною сексуальною орієнтацією та особами, які перебувають в одностатевих шлюбах”.

“Діяльність держави, за якої дозволяється у такий спосіб усиновлювати дітей, не лише не відповідає релігійним, традиційним та моральним засадам українського суспільства, а й призводить до попрання їхніх прав, оскільки порушується природне середовище виховання та становлення дитини. Наслідком таких дій є психічний розлад дитини, що тягне за собою антисоціальні процеси в суспільстві”, йдеться у пояснювальній записці.