Стало відомо, коли народиться 7-мільярдний мешканець Землі

Директор представництва Фонду народонаселення Організації Об’єднаних Націй в Україні Нузхат ЕХСАН заявляє, що за розрахунками фахівців ООН 31 жовтня має народитися семимільярдний житель планети.

Про це Н.ЕХСАН повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Таким чином, населення Землі до 31 жовтня поточного року перетне історичний рубіж — 7 мільярдів осіб", - сказала Н.ЕХСАН.

За її словами, з моменту народження шестимільярдного жителя планети в 1998 році минуло близько 12 років.

"Населення планети продовжуватиме зростати до кінця цього століття, але темпи зростання сповільнюватимуться. За прогнозами ООН, восьмимільярдний житель планети народиться у 2025 році. До 2050 року населення Землі зросте до 9 мільярдів, а десятимільярдний житель планети народиться близько 2100 року", - зазначила вона.

Проте, за словами Н.ЕХСАН, методики прогнозування поки не дозволяють визначити континент чи країну, в яких народиться 7-мільярдний житель, і якої він буде статі.

"ООН має певні методики і розрахунки, вони дуже надійні. Однак, ми не можемо сказати, де народиться ця дитина, яка саме дитина, в якому селі — це неможливо зробити", - пояснила Н.ЕХСАН.

При цьому директор представництва Фонду народонаселення ООН в Україні звернула увагу на той факт, що в Україні кількість населення не збільшується, а навпаки — зменшується.

"За цією тенденцією Україна не відстає від більшості країн Європи. Це може розчарувати, бо країна, яка старіє, має дуже великі труднощі з виконанням своїх соціальних зобов`язань, зі збиранням податків, забезпеченням пенсій на майбутнє. І також зменшується база для розвитку підприємництва, тому що менше людей може долучитися до економічного розвитку власної країни", - зазначила Н.ЕХСАН.

У свою чергу, заступник голови Державної служби статистики України Наталія ВЛАСЕНКО додала, що найстрімкіше населення зростає у країнах Азії та Африки, зокрема, у Китаї, Індії, Індонезії, Бангладеш, Афганістані тощо.

"В Україні демографічна ситуація залишається достатньо складною. У нас продовжується щорічне зменшення населення. Хоча, слід зазначити, що зменшення населення у 1999-2003 роках сягало 350 тисяч осіб, а в останні роки зменшення чисельності все ж таки скоротилося — в 2010 році ми втратили 200 тисяч осіб", - уточнила Н.ВЛАСЕНКО.