Для онкохворих у 2012 році не дадуть і половини необхідних коштів

За статистикою, 25% інвалідів в Україні — онкохворі. Щорічно цю патологію виявляють у 170 тисяч дорослих і дітей. Багатьох із них можна врятувати — якщо є кошти на ліки і процедури, а також відповідна апаратура — діагностична та лікувальна.

Цьогорічний бюджет «не помічає» хворих дітей. Наступного року краще не стане — виділено всього 47% коштів від потреби. Пересадку кісткового мозку маленьким українцям роблять не лише у далекому зарубіжжі, а й у клініках Росії та Білорусі. А Україна досі так і не спромоглася створити клініки, в яких би проводили такі операції. Як і не створено центрів крові, переливання якої у більшості випадків приносить пацієнтам вірусні гепатити та СНІД.

На реалізацію централізованих заходів щодо забезпечення донорства крові та її компонентів заплановано майже на 20 млн грн. менше, ніж було нинішнього року. На розв’язання цих проблем у бюджеті завжди бракує коштів. Як і на оплату лікування українських громадян за кордоном. Наступного року на це планується витратити 14 млн грн, що, за підрахунками міністерських чиновників, становить 27% від потреби. На лікування дітей на Кубі передбачено 5 млн грн, однак недавно стало відомо, що правила буде змінено. Україну, швидше за все, попросять оплачувати вартість лікування своїх громадян, — досі це за нас робила Куба.

Загалом, на фінансування держпрограм та комплексних заходів у бюджеті-2012 передбачено на 74 млн грн більше, ніж нинішнього року. Однак це становить близько 55% від потреби.

news.dt.ua