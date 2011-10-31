Погода на 1 листопада

1 листопада в Києві мінлива хмарність, уночі і зранку місцями невеликий дощ, удень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/сек., температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +7...+9 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, уночі місцями невеликий дощ, удень без істотних опадів, уночі й зранку місцями туман, вітер північно-західний, 5-10 м/сек. Температура вночі 0...+5 градусів, удень +8...+13 градусів, у Закарпатті до +15 градусів.

У Карпатах уночі місцями невеликий дощ, удень без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, удень +5...+10 градусів.

У Моршині вночі місцями невеликий дощ, удень без істотних опадів, температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +11...+13 градусів.

У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, удень без істотних опадів, температура вночі 0...+2 градуси, удень +12...+14 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі -1...+1 градус, удень +10...+12 градусів.

У вівторок, 1 листопада, в Україні можливий невеликий дощ, вдень - 5-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Вночі та вранці в західній, північній частині, а вдень і у центральних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних, центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі - 0-5° морозу, у західних, північних областях та на узбережжі морів - 0-5° тепла; вдень - 5-10°, на крайньому півдні та заході місцями - 11-14°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 7-9°.