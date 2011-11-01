Відсьогодні розлучатися в Україні стане удесятеро дорожче

З 1 листопада набув чинності новий закон "Про судовий збір", який суттєво підвищить витрати тих, хто звертається до суду. Державне мито відтепер скасовано, але запроваджено судовий збір.

Про це повідомляє "Комсомольська правда в Україні". Так, якщо раніше витрати прив`язували до неоподатковуваного мінімуму, який становив 17 гривень, то тепер точкою відліку стане мінімальна зарплата на початок року (941 грн).

Також законом істотно збільшено мінімальний і максимальний пороги судового збору. Подорожчає і розмір збору при подачі позову в господарських справах - в 14 разів. Зміни торкнуться також і тих, хто звертається до суду з немайнових суперечок. Наприклад, розлучитися стане удесятеро дорожче.

"Якщо перевести на людську мову сухі юридичні терміни, то виходить, що за заяву про розлучення потрібно буде заплатити 92 гривні (раніше 8,5 грн.)", - пояснила газеті юрист Марина Коваль.

На її думку, в нововведенні є і плюси, і мінуси.

"Люди і банки перестануть звертатися до суду через дрібниці. Наприклад, банки спишуть дрібні заборгованості, адже судитися через борг в 200 гривень буде просто невигідно", - розповіла юрист.

Щоправда, кілька категорій все ж таки будуть звільнені від сплати судового збору. Серед них ті, хто подає позови про стягнення зарплати, поновлення на роботі, у суперечках, пов`язаних з виплатою компенсації, поверненням майна, а також споживачі за позовами, пов`язаними з порушенням їхніх прав.

Крім того, експерти звертають увагу на прописаний в новому законі пункт про стягнення моральної шкоди. Раніше такі справи коштували від 1 до 10% від суми позову, і багато хто відмовлявся платити істотні суми у вигляді збору. Тепер же новий закон встановлює, що, заплативши 2880 гривень, можна буде висунути позов на будь-яку за розмірами суму