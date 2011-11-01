У МОЗ України працює гаряча лінія з профілактики грипу

У Міністерстві охорони здоров’я України розпочала роботу телефонна «гаряча лінія - анти грип» для безкоштовного оперативного консультування громадян щодо заходів індивідуальної і колективної профілактики грипу та ГРВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України ініціювало роботу «гарячої телефонної лінії з питань грипу та ГРВІ» з метою проведення консультаційної допомоги громадянам та санітарно-просвітницької роботи серед населення.

Зателефонувавши на «гарячу лінію - анти грип», усі бажаючі отримають відповіді на запитання: що робити у разі появи перших ознак захворювання; чи потрібно робити щеплення від грипу; як і коли проводиться вакцинація від грипу; чи є інші методи профілактики грипу та ГРВІ; які існують методи лікування цих захворювань, та на інші актуальні питання.

Відповідно до затвердженого графіку, щодня з 9.00 до 19.00 медики відповідатимуть на запитання громадян.

Телефон «гарячої лінії»: (044) 425 08 83.