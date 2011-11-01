80% українців засуджують подружню зраду

Близько 80% українців вважають неприпустимими сексуальні стосунки з людиною своєї статі і водіння машини у нетверезому вигляді.

Про це свідчать результати опитування «Етичні орієнтири українців», проведеного Інститутом Горшеніна, які передано УНІАН.

Зокрема, опитування показало, що головним носієм моральних цінностей для більшості українців - 83,2% - є сім`я. Більш як третина респондентів - 37,2% - вважають таким інститутом церкву, а більш як чверть - 27,0% – школу та інші навчальні заклади. Вважають, що головним носієм моральних цінностей є література – 24,8%, кінематограф – 22,6%, держава – 21,3%. Відповідь «інше» на це питання дали 3,5%, а 2,4% - важко відповісти на нього.

Українці вважають неприпустимими за жодних умов такі дрібні порушення закону, як водіння машини у нетверезому вигляді (80,2%), крадіжка дрібних товарів у магазинах і супермаркетах (79,3%), викидання сміття на вулиці та на природі (76,9%), порушення правил дорожнього руху (60,1%). Такі порушення, як ухилення від сплати податків і безбілетний проїзд у громадському транспорті, засуджують значно менше опитаних - 45,1% і 35,3% відповідно.

З порушень норм поведінки, прийнятих у суспільстві, громадяни України найбільш засуджують грубість і нецензурну лайку - 64,5%. Водночас, більшість опитаних вважають допустимим повідомлення правоохоронним органам про приятеля чи знайомого, який скоїв крадіжку - 67,3%, а також – привласнення знайдених речей або грошей - 60,8%.

З етичних норм українці понад усе засуджують сексуальні стосунки з людиною своєї статі - 78,1%. Подружню зраду вважають неприпустимою за жодних умов 55,4% респондентів. При цьому близько третини опитаних - 35,4% - засуджують аборти, тоді як 64,6% вважають це допустимим.

*** Телефонне опитування «Етичні орієнтири українців» проводилося Інститутом Горшеніна з 28 по 30 жовтня 2011 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.