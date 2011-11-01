В Україні фіксують значну кількість пожеж

Кількість пожеж в Україні та постраждалих від них людей цього року залишається великою, незважаючи на попередження про необхідність дотримання заходів безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на брифінгу у МНС України.

Зокрема, голова Державної інспекції техногенної безпеки України Ігор ГАСЕК повідомив, що з початку року в Україні виникло 50 222 пожежі, у яких загинуло 2 095 людей, травмовано 1 260.

При цьому, за його словами, за 9 місяців поточного року прямі збитки державі від пожеж склали 633 млн. грн., а побічні – 1 млрд. 416 млн. грн., у порівнянні з минулим роком цей показник зріс на 5,4%.

"Щодня в Україні виникають в середньому 165 пожеж, внаслідок яких гинуть 7 людей, отримують травми 4 людини, знищуються 65 будівель і споруд, а щоденні матеріальні збитки для держави – близько 8 млн. гривень”, - сказав І.ГАСЕК.